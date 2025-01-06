Эксперт: Тяжелое течение метапневмовируса грозит детям и пожилым людям
Дети и пожилые люди тяжелее всего переносят метапневмовирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням, профессора Владимира Чуланова.
По его словам, симптомы инфекции схожи с обычными проявлениями ОРВИ. У взрослых заболевание может протекать совсем бессимптомно. Отмечается, что для метапневмовируса характерна сезонность заболеваемости.
Ранее стало известно, что в КНР зарегистрирована вспышка метапневмовируса (HMPV) человека. Он является намного опаснее COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru