Жара в Москве сменится дождями и грозами в начале июня
Последняя неделя мая в столице будет жаркой, но в начале июня ожидаются дожди и грозы, которые охладят город, заявил НСН синоптик Шувалов.
Москвичей ждет солнечная погода и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Метеорологическое лето в Центральной России наступило 23 мая - на три дня раньше срока, сообщили в центре погоды «Фобос». Шувалов рассказал, как долго продлится теплая волна.
«Москвичей ждет солнечная погода, высокое давление и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая. А вот в начале июня ситуация будет уже немного другая. В начале первого летнего месяца давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к тому, что дневная температура слегка понизится. Но все равно начало июня будет вполне летним. В Москве и Подмосковье в первые дни июня ожидается 21-26 градусов», - рассказал он.
Шувалов добавил, что в среднем май был на три градуса холоднее нормы, поэтому купальный сезон не стартует раньше июня.
«Несмотря на то, что хорошие температуры будут в конце мая, это все-таки был холодный месяц. Средняя температура в мае на три градуса ниже нормы, поэтому купальный сезон стартует только в июне», - добавил собеседник НСН.
Предстоящее лето в России будет теплее и засушливее климатической нормы, но аномальной жары не ожидается, заявил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «Радиоточке НСН».
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