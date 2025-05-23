«Москвичей ждет солнечная погода, высокое давление и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая. А вот в начале июня ситуация будет уже немного другая. В начале первого летнего месяца давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к тому, что дневная температура слегка понизится. Но все равно начало июня будет вполне летним. В Москве и Подмосковье в первые дни июня ожидается 21-26 градусов», - рассказал он.

Шувалов добавил, что в среднем май был на три градуса холоднее нормы, поэтому купальный сезон не стартует раньше июня.

«Несмотря на то, что хорошие температуры будут в конце мая, это все-таки был холодный месяц. Средняя температура в мае на три градуса ниже нормы, поэтому купальный сезон стартует только в июне», - добавил собеседник НСН.

Предстоящее лето в России будет теплее и засушливее климатической нормы, но аномальной жары не ожидается, заявил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «Радиоточке НСН».

