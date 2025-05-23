Синоптик Леус: В Москве началось метеорологическое лето
Метеорологическое лето наступило в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик указал, что вчера начало дня в столице было прохладным, ночной минимум составил всего +6,2°С, однако воздушные массы прогревались и позже температура превысила отметку в 23 градуса тепла.
«Среднесуточная температура воздуха составила +15,5°, а именно уверенное превышение отметки в +15°, а прогнозы на ближайшие 5-6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», - написал Леус.
По его словам, лето стартовало на четыре дня раньше климатических сроков.
Между тем ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец опроверг данные о том, что лето 2025 года станет «невероятно жарким», средняя температура воздуха в Европейской России будет всего на 1-2 градуса выше нормы, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru