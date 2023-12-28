«Резкие перепады»: Москвичей ждут морозы до 20 градусов на январских каникулах

«Ситуация крайне интересная, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно меняют свои прогнозы в хвостовой части – для периода от семи до десяти суток. То это очень тепло, то это очень холодно. Поэтому сказать со всей определенностью, какая будет погода на январских каникулах, нельзя. Сейчас последние версии настраивают всех на то, что холод сначала накопится на севере, северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1-2 января пойдет на юг. Скорее всего, Москве и Подмосковью предстоит дня три-четыре весьма морозных с температурой до 20 градусов ниже нуля», - рассказал он.

При этом завершение года будет плюсовым, что приведет к резкому перепаду температур в новогодние праздники, предупредил Шувалов.

«В начале зимы предсказывалось, что зима будет полна таких резких и больших перепадов - от тепла к холоду и наоборот. Погода на каникулы как раз это подтвердит, потому что до 30-31 декабря у нас будет небольшой плюс (+1), а дня через два будет уже минусовая температура и сразу 20 градусов», - резюмировал собеседник НСН.

Морозная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь, в столице похолодает до минус 14 градусов. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

