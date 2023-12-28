Тишковец: В Москве в новогоднюю ночь ожидается до 14 градусов мороза

По словам синоптика, 29-30 декабря в городе будет оттепель, а к началу нового года в Москву придет холодный атмосферный фронт со «скоротечными зарядами снега».

«Если еще утром 31-го декабря будет до плюс 1 - около 0 градусов, это предварительно, днем уже минус 3 градуса, вечером - минус 8 градусов, а в новогоднюю ночь нагрянет гребень антициклона, распогодится и морозы начнут крепчать - ожидается от минус 9 до минус 14 градусов», — рассказал Тишковец.

Метеоролог допустил, что в столице может быть «даже холоднее». По словам Тишковца, климатическая норма для ночи в Москве в январе — минус 12,3 градуса, и прогнозируемая температура будет характерна для второго месяца зимы.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в первый день нового года в Москве и Подмосковье, Твери, Калуге, Ярославле, Туле, Владимире и Смоленске ожидается снег и около 8−11 градусов мороза, пишет «Свободная пресса».

Между тем метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с Ura.ru предупредил россиян о резких колебаниях температур и рекордных снегопадах зимой 2024 года.

