Тишковец: В Москве в новогоднюю ночь ожидается до 14 градусов мороза
Морозная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь, в столице похолодает до минус 14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, 29-30 декабря в городе будет оттепель, а к началу нового года в Москву придет холодный атмосферный фронт со «скоротечными зарядами снега».
«Если еще утром 31-го декабря будет до плюс 1 - около 0 градусов, это предварительно, днем уже минус 3 градуса, вечером - минус 8 градусов, а в новогоднюю ночь нагрянет гребень антициклона, распогодится и морозы начнут крепчать - ожидается от минус 9 до минус 14 градусов», — рассказал Тишковец.
Метеоролог допустил, что в столице может быть «даже холоднее». По словам Тишковца, климатическая норма для ночи в Москве в январе — минус 12,3 градуса, и прогнозируемая температура будет характерна для второго месяца зимы.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в первый день нового года в Москве и Подмосковье, Твери, Калуге, Ярославле, Туле, Владимире и Смоленске ожидается снег и около 8−11 градусов мороза, пишет «Свободная пресса».
Между тем метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с Ura.ru предупредил россиян о резких колебаниях температур и рекордных снегопадах зимой 2024 года.
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