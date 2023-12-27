Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в ряде регионов

Архангельскую, Вологодскую области, Камчатку и ряд других регионов России ожидает аномально холодное завершение года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в некоторых регионах температура может достигать отметки в 47-51 градуса ниже нуля. С такими значениями столкнется Дальний Восток.

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В Москве же Новый год начнется с оттепели, сообщили в Гидрометцентре. По данным Гидрометцентра, в Центральной России слякоти на дорогах не будет, а высота сугробов достигнет примерно 20-25 сантиметров. Температура воздуха — от минус 3-4 до плюс 1 градуса, а также ожидается небольшой снег.

По предварительным данным, в Новый год в Москве ожидается температура до -9 °С. Об этом ранее заявил в ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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