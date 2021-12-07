Режиссёр «Ёлок-8» обвинил кинотеатры в сговоре из-за отказа взять фильм в прокат

Актёр и режиссёр фильма «Ёлки-8» Антон Богданов заявил, что был удивлён отказом ряда киносетей взять кинокартину в прокат, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, вопросы с прокатом решает специальный отдел компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова и премьеру уже неоднократно переносили: с 16-го декабря на 30-е, а затем снова на 16-е, оставив 30-е число для премьеры на онлайн-платформе Ivi.

«Видимо, у кинотеатров есть претензии, что очень маленькое «цифровое окно» и они немножко обиделись и решили выступить в сговоре», - отметил Богданов.

Режиссёр добавил, что не желает осуждать кого-либо и выразил надежду, что все заинтересованные стороны найдут устраивающее всех решение.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ряд крупных сетей кинотеатров не хотят принимать «Ёлки-8» в прокат из-за онлайн-премьеры, которая запланирована на 30 декабря на платформе Ivi, то есть это через две недели после его старта на большом экране, что, по их мнению, не позволит им собрать возможную кассу.

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ФОТО: Скрин с видео
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