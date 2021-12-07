Кинотеатры бойкотируют новые «Ёлки»

Фильм Тимура Бекмамбетова «Ёлки-8», снятый при поддержке платформы Ivi, может не выйти на экраны кинотеатров из-за ставки на онлайн-показ, сообщает «Коммерсантъ».

Его премьера на большом экране должна была состояться 16 декабря.

Ряд крупных сетей кинотеатров не хотят принимать картину в прокат из-за онлайн-премьеры, которая запланирована на 30 декабря на платформе Ivi. То есть это должно произойти через две недели после его старта на большом экране. Представители кинотеатров отметили, что не хотят выступать посредником платформы. К тому же, по их словам, это не позволит сетям собрать возможную кассу.

В крупных кинотеатрах добавили, что готовы запустить картину в прокат, если она выйдет на Ivi не ранее, чем через шесть недель после старта на большом экране.