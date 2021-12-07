Кинотеатры бойкотируют новые «Ёлки»

Фильм Тимура Бекмамбетова «Ёлки-8», снятый при поддержке платформы Ivi, может не выйти на экраны кинотеатров из-за ставки на онлайн-показ, сообщает «Коммерсантъ».

Его премьера на большом экране должна была состояться 16 декабря.

Ряд крупных сетей кинотеатров не хотят принимать картину в прокат из-за онлайн-премьеры, которая запланирована на 30 декабря на платформе Ivi. То есть это должно произойти через две недели после его старта на большом экране. Представители кинотеатров отметили, что не хотят выступать посредником платформы. К тому же, по их словам, это не позволит сетям собрать возможную кассу.

В крупных кинотеатрах добавили, что готовы запустить картину в прокат, если она выйдет на Ivi не ранее, чем через шесть недель после старта на большом экране.

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Отмечается, что еще в 2020 году киносети заявили дистрибьюторам, что не готовы будут выпускать картину при отсутствии «окна» между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель. При этом создатели «Елок» не стали согласовывать с ними новый подход.

Ранее кинотеатры уже высказывали недовольство из-за отсутствия «окна» в прокате. Так, в 2013 году под их давлением оналйн-платформы Okko и Ivi убрали из проката фильм «Географ глобус пропил», который должен был выйти там одновременно с премьерой на большом экране.

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ФОТО: Скрин с видео
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