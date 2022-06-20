Финляндия объявила об открытии границ для российских туристов с 30 июня
Министерство внутренних дел Финляндии объявила, что с 30 июня на границах страны отменяются ранее введённые антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что иностранным гражданам, в том числе россиянам, для въезда в страну более не потребуется справка о вакцинации или ПЦР-тест.
«Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы, то есть паспорт и, при необходимости, визу», - отметили в финском МВД.
Ранее в посольстве ФРГ в Москве заявили, что въезд в Германию снова разрешён, для посещения страны туристам больше не нужны сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.
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