Финляндия объявила об открытии границ для российских туристов с 30 июня

В сообщении говорится, что иностранным гражданам, в том числе россиянам, для въезда в страну более не потребуется справка о вакцинации или ПЦР-тест.

«Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы, то есть паспорт и, при необходимости, визу», - отметили в финском МВД.

Ранее в посольстве ФРГ в Москве заявили, что въезд в Германию снова разрешён, для посещения страны туристам больше не нужны сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.