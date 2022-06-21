Финляндия с 1 июля снимет ограничения на выдачу виз для россиян

Финляндия объявила об отмене с 1 июля ограничений на въезд, ранее введенных из-за пандемии коронавируса. Как сообщило посольство страны в России, визовые заявления будут приниматься в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи.

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Уточняется, что путешественникам, прибывающим в Финляндию, больше не потребуется сертификат о вакцинации или тест на коронавирус. На пунктах пересечения границы тестирование также проводиться не будет.

В посольстве добавили, что в настоящее время в связи с санкциями применение действующего между двумя странами соглашение об упрощении выдачи виз приостановлено в отношении представителей официальных российских делегаций, в том числе дипломатов и бизнесменов.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ВизыФинляндия
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