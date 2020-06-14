В Госдуме объяснили резкую реакцию на роль «десантника-гея» Киркорова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший замком «Псковской дивизии», полковник, Андрей Красов в эфире НСН объяснил неуместность шутки Филиппа Киркорова в адрес ВДВ.
Артист Филипп Киркоров всего лишь сыграл в телевизионном юмористическом скетч-шоу о десантниках. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская.
Представитель Киркорова рекомендовала «все вопросы» направить правообладателям проекта – каналу «СТС» и сериалу «В Маске шоу», отмечает РИА Новости.
Оправдываться за роль «десантника-гея» представителю Киркорова пришлось после претензий к певцу со стороны экс-главы ВДВ Владимира Шаманова. Парламентарий заявил, что певец оскорбил важные символы десантников — тельняшку и берет. Он потребовал от певца извиниться и удалить видео из его Instagram «для своего же блага».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель командира «Псковской дивизии», полковник, Герой России Андрей Красов напомнил в эфире НСН о границах юмора по отношению с людям, профессия которых связана с исполнением долга перед Родиной и риском для жизни.
«К людям любой профессии необходимо относиться по-человечески, хорошо. Человека в погонах нельзя ни оскорблять, мне кажется, ни обижать. Цена профессии военнослужащего – человеческая жизнь. Поэтому это (видео с участием Филиппа Киркорова про десантника-гея – прим. НСН) не только не совместимо с действительностью. Это оскорбительно, уничижительно для воздушно-десантных войск, которые являются резервом Верховного главнокомандующего и готовы выполнить боевые задачи в любой точке мира», - пояснил бывший десантник.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал Филиппа Киркорова «рабом своей профессии».
«Филипп Киркоров не дает о себе забыть. Он не хочет дать о себе забыть. Это его право, его желание и, наверное, поэтому он и Филипп Киркоров. Он — раб своей профессии, это видно», — рассказал Пригожин.
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