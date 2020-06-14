В Госдуме объяснили резкую реакцию на роль «десантника-гея» Киркорова

Оправдываться за роль «десантника-гея» представителю Киркорова пришлось после претензий к певцу со стороны экс-главы ВДВ Владимира Шаманова. Парламентарий заявил, что певец оскорбил важные символы десантников — тельняшку и берет. Он потребовал от певца извиниться и удалить видео из его Instagram «для своего же блага».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель командира «Псковской дивизии», полковник, Герой России Андрей Красов напомнил в эфире НСН о границах юмора по отношению с людям, профессия которых связана с исполнением долга перед Родиной и риском для жизни.

«К людям любой профессии необходимо относиться по-человечески, хорошо. Человека в погонах нельзя ни оскорблять, мне кажется, ни обижать. Цена профессии военнослужащего – человеческая жизнь. Поэтому это (видео с участием Филиппа Киркорова про десантника-гея – прим. НСН) не только не совместимо с действительностью. Это оскорбительно, уничижительно для воздушно-десантных войск, которые являются резервом Верховного главнокомандующего и готовы выполнить боевые задачи в любой точке мира», - пояснил бывший десантник.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал Филиппа Киркорова «рабом своей профессии».

«Филипп Киркоров не дает о себе забыть. Он не хочет дать о себе забыть. Это его право, его желание и, наверное, поэтому он и Филипп Киркоров. Он — раб своей профессии, это видно», — рассказал Пригожин.











