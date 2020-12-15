Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной «Спутник V»

Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал привился от коронавируса препаратом российского производства «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

Он рассказал, что слышал много положительных отзывов о вакцине, поэтому решил привиться. Режиссер отметил, что прошел только первый этап вакцинации, поэтому позже ему нужно будет получить второй компонент вакцины.

В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» 11 августа. Разработчики оценили ее эффективность в 95%. Медики, учителя и работники социальных служб от коронавируса начали получили доступ к вакцинации с 5 декабря.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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