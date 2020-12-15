Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной «Спутник V»
Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал привился от коронавируса препаратом российского производства «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».
Он рассказал, что слышал много положительных отзывов о вакцине, поэтому решил привиться. Режиссер отметил, что прошел только первый этап вакцинации, поэтому позже ему нужно будет получить второй компонент вакцины.
Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» 11 августа. Разработчики оценили ее эффективность в 95%. Медики, учителя и работники социальных служб от коронавируса начали получили доступ к вакцинации с 5 декабря.
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