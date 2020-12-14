В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в гражданский оборот. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Я хотел бы уточнить, что на вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцины. Сколько за сегодняшний день ей провакцинировано, трудно сказать», — цитирует Гинцбурга ТАСС.
А ранее он выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.
«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - цитирует Гинцбурга RT.
Между тем, ранее он заявил, что абсолютную защиту от COVID-19 не может обеспечить ни одна вакцина. Такое заявление он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
«Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», - заявил Гинцбург.
Его позицию разделяет и генеральный директор центра «Вектор», где разработали вакцину «Эпиваккорона», Ринат Максютов. По его словам, никто не защищен от повторного заражения COVID-19, в том числе уже переболевшие коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru