В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в гражданский оборот. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Я хотел бы уточнить, что на вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцины. Сколько за сегодняшний день ей провакцинировано, трудно сказать», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

А ранее он выразил надежду на то, что большинство жителей России пройдут вакцинацию от COVID-19 в 2021 году.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения», - цитирует Гинцбурга RT.