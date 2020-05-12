Режим временных ограничений в Москве сохраняется до 31 мая

В столице режим временных ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, продолжит действовать до 31 мая. До этого времени в Москве будут закрыты, в частности, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Кроме того, по-прежнему, под запретом массовые и спортивные мероприятия, напоминает официальном сайте мэра Москвы.

Однако с этого вторника, 12 мая, в столице – при соблюдении жестких требований санитарно-эпидемиологического режима – возобновляется работа промышленных предприятий и строительных организаций. При этом жителям столицы, работающим на удаленке, по-прежнему следует оставаться дома, подчеркивает АГН Москва.

Добавим, в обычном режиме будут работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, а также службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины.

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Ранее стало известно, что более 1,2 тыс. человек задержаны в Москве и Подмосковье за нарушение режима самоизоляции в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. Также за этот период было выписано 6,5 тысяч уведомлений и проведено более 26 тысяч профилактических бесед. Отмечается, что на майские праздники контроль за соблюдением режима самоизоляции был усилен беспилотными комплексами видеонаблюдения, а также вертолетом.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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