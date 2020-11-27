Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье

Также режим самоизоляции продлевается для лиц, имеющих хронические заболевания. Таким образом, для этих категорий граждан остаются заблокированными карточки льготного проезда.

Режим самоизоляции в регионе был введен 2 ноября на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом.

Ранее Минздрав признал наличие повторных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом заявил глава ведомства здравоохранения Михаил Мурашко.

