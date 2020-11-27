Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье
Власти Московской области объявили о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 13 декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Также режим самоизоляции продлевается для лиц, имеющих хронические заболевания. Таким образом, для этих категорий граждан остаются заблокированными карточки льготного проезда.
Режим самоизоляции в регионе был введен 2 ноября на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом.
Ранее Минздрав признал наличие повторных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом заявил глава ведомства здравоохранения Михаил Мурашко.
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