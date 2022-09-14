Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 22 сентября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России до 22 сентября Захарова: Значительная часть российской делегации не получила визы США для участия в Генассамблее ООН Азербайджан обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств ФНБ Московский эндокринный завод начал выпускать ветеринарные препараты