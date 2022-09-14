Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 22 сентября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России до 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

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«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Другие воздушные гавани страны продолжат работу штатно, пишет РИА ФАН.

Росавиация рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Ранее ведомство устанавливало ограничения на полеты до 16 сентября, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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