Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 2 октября
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.
Меры будут действовать до 03:45 мск 2 октября, пишет РИА ФАН.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы.
Остальные аэропорты в РФ работают в штатном режиме, пишет Ura.ru.
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