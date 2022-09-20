Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Якутска с неисправным двигателем Пророссийские власти Херсонской области сделают заявление по референдуму о присоединении к РФ Крупный дистрибьютор выступил против разрешения ввозить алкоголь в рамках параллельного импорта Эстония не пустила в страну 10 граждан России в первый день запрета на въезд по шенгенским визам