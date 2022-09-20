Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября
Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлен до 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры касаются 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте, пишет РИА ФАН.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отметили в Росавиации.
Другие аэропорты страны продолжают работу штатно.
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