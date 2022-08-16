Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 23 августа
16 августа 202209:11
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Отмечается, что полеты будут временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее режим ограничения полетов на юге и в центре России был продлен до 17 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru