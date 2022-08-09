Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 17 августа
Ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет Ura.ru.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.
Другие российские аэропорты работают в штатном режиме, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 17 августа
- На Сахалине создадут центр беспилотных технологий
- СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией
- Володин: Более 77% иностранных компаний не закрыли бизнес в России
- В Госдуме предложили создать объединение стран по образу СССР
- СМИ: В Херсоне обезвредили диверсантов с «Лепестками» и маячками для ВСУ
- Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения
- СМИ рассказали о высокой поддержке Путина в Германии и Австрии
- В Минобороны предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
- Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru