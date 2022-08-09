Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 17 августа

Ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Калининграда ожидает снижение пассажиропотока на 5%

Меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет Ura.ru.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.

Другие российские аэропорты работают в штатном режиме, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАэропортыРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры