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Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 17 августа

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Другие российские аэропорты работают в штатном режиме, пишет Газета.ру .

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.

Ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Минобороны РФ: Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе

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