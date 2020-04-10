Режим общей самоизоляции в Калининградской области продлили на неделю
В Калининградской области принято решение продлить режим общей самоизоляции, который действует в регионе с 31 марта по 12 апреля. Об этом объявил губернатор региона Антон Алиханов.
«С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина, самоизоляции еще на неделю», - цитирует главу региона ТАСС.
Алиханов отметил, что для жителей области, которым необходимо ходить на работу, будут выпущены специальные пропуски.
По состоянию на 10 апреля в регионе выявлено 62 случая заражения коронавирусом, из них 10 — за последние сутки.
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