Режим общей самоизоляции в Калининградской области продлили на неделю

В Калининградской области принято решение продлить режим общей самоизоляции, который действует в регионе с 31 марта по 12 апреля. Об этом объявил губернатор региона Антон Алиханов.

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«С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина, самоизоляции еще на неделю», - цитирует главу региона ТАСС.

Алиханов отметил, что для жителей области, которым необходимо ходить на работу, будут выпущены специальные пропуски.

По состоянию на 10 апреля в регионе выявлено 62 случая заражения коронавирусом, из них 10 — за последние сутки.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
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