Режим общей самоизоляции в Калининградской области продлили на неделю

«С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина, самоизоляции еще на неделю», - цитирует главу региона ТАСС.



Алиханов отметил, что для жителей области, которым необходимо ходить на работу, будут выпущены специальные пропуски.



По состоянию на 10 апреля в регионе выявлено 62 случая заражения коронавирусом, из них 10 — за последние сутки.

