Режим лечения на дому пациентов с COVID-19 в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля. Как пишет АГН Москва, об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что пациента с коронавирусной инфекцией сначала осматривает врач. Он и принимает решение о том, можно ли оставить человека на лечении дома. После этого, он подписывает согласие о том, что обязуется не покидать своей квартиры. При этом, как отмечает RT, фото пациента загружают в базу видеонаблюдения.
Кроме того, по словам Раковой, в случае несоблюдения правил карантина пациента незамедлительно госпитализируют. Она добавила, что около 550 больных коронавирусом в столице переносят болезнь в легкой форме на дому.
Ранее НСН писала, что глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в Москве разрабатывается и тестируется мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать местоположение людей, у которых есть коронавирус. По его словам, если заболевание протекает в легкой форме и инфицированный соглашается лечиться дома, он должен соблюдать карантин. Следить за этим будут правоохранительные органы. Лысенко подчеркнул, что нет необходимости устанавливать такое приложение всем жителям Москвы.
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