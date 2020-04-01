Режим лечения на дому пациентов с COVID-19 в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля. Как пишет АГН Москва, об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что пациента с коронавирусной инфекцией сначала осматривает врач. Он и принимает решение о том, можно ли оставить человека на лечении дома. После этого, он подписывает согласие о том, что обязуется не покидать своей квартиры. При этом, как отмечает RT, фото пациента загружают в базу видеонаблюдения.

Кроме того, по словам Раковой, в случае несоблюдения правил карантина пациента незамедлительно госпитализируют. Она добавила, что около 550 больных коронавирусом в столице переносят болезнь в легкой форме на дому.