Режим ЧС ввели в Волгоградской области из-за заморозков

В Волгоградской области из-за заморозков ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщила пресс-служба региона.

Май уничтожает урожай: Регионы России вводят режим ЧС из-за заморозков

Соответствующее постановление подписано губернатором. Это мера обеспечит условия для получения компенсаций по заключенным ранее договорам страхования, а также создаст условия для предоставления более гибких условий по договорам займов, лизинга и так далее.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что заморозки в начале мая привели к гибели половины урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах.

В Минсельхозе РФ в свою очередь заявили, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьЗаморозки

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