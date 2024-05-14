Режим ЧС ввели в Волгоградской области из-за заморозков

Соответствующее постановление подписано губернатором. Это мера обеспечит условия для получения компенсаций по заключенным ранее договорам страхования, а также создаст условия для предоставления более гибких условий по договорам займов, лизинга и так далее.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что заморозки в начале мая привели к гибели половины урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах.

В Минсельхозе РФ в свою очередь заявили, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, отмечает RT.

