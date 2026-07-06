Послу Швеции заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство РФ

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, также дипломату указали на неприемлемость бездействия шведских властей в вопросах обеспечения безопасности дипломатического представительства.

«Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов», - говорится в заявилении МИД РФ.

Ранее посольство РФ в Стокгольме подверглось атаке с использованием беспилотников. Как пишет Ura.ru, один дрон сбросил на территорию контейнер с красной краской, а второй, на котором была закреплена взрывчатка-муляж, упал в непосредственной близости от здания российской миссии.

