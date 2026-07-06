МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки 811 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 811 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве также отметили, что были сбиты девять управляемых авиационных бомб.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 175 506 беспилотных летательных аппаратов», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что масштабная атака по объектам на территории России, которую перед саммитом НАТО спланировал украинский лидер Владимир Зеленский, была сорвана, сообщает Ura.ru.
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