МО РФ: Средства ПВО сбили за сутки 811 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 811 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

МО РФ пообещало ответить Западу на стремление увеличить поставки оружия Украине

В военном ведомстве также отметили, что были сбиты девять управляемых авиационных бомб.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 175 506 беспилотных летательных аппаратов», - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что масштабная атака по объектам на территории России, которую перед саммитом НАТО спланировал украинский лидер Владимир Зеленский, была сорвана, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФБеспилотникиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры