Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и участие в ЕАЭС
Армения настроена на развитие отношений с Россией. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
На встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге он отметил, что также Ереван «заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе».
«И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Еразийского экономического союза... Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы», - сказал политик.
Мишустин, в свою очередь, указал, что РФ рассчитывает на то, что новое армянское правительство «обеспечит развитие российско-армянских отношений в духе дружбы и добрососедства».
Ранее Пашинян и Мишустин по телефону обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Еревана в различных сферах, сообщает Ura.ru.
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