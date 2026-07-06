Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и участие в ЕАЭС

На встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге он отметил, что также Ереван «заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе».

«И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Еразийского экономического союза... Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы», - сказал политик.

Мишустин, в свою очередь, указал, что РФ рассчитывает на то, что новое армянское правительство «обеспечит развитие российско-армянских отношений в духе дружбы и добрососедства».

Ранее Пашинян и Мишустин по телефону обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Еревана в различных сферах, сообщает Ura.ru.

