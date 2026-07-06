Рябков: На саммите G7 США встали на позиции Европы в конфликте на Украине
В своих подходах к урегулированию на Украине США, в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Эвиане, «фактически встали на позиции Европы». Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, он указал, что правящие круги Великобритании, Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО, стремятся перетянуть Вашингтон на свою сторону.
«Стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по их риторике и последним действиям, всё больше отходят от идеи урегулирования на Украине путём переговоров и поиска компромиссов», - сказал замминистра.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все измышления о том, что президент США Дональд Трамп «якобы, как флюгер» меняет свою точку зрения по Украине не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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