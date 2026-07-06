Выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, он указал, что правящие круги Великобритании, Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО, стремятся перетянуть Вашингтон на свою сторону.

«Стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по их риторике и последним действиям, всё больше отходят от идеи урегулирования на Украине путём переговоров и поиска компромиссов», - сказал замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все измышления о том, что президент США Дональд Трамп «якобы, как флюгер» меняет свою точку зрения по Украине не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

