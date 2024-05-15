Режим ЧС ввели в Орловской области из-за заморозков

Уточняется, что режим ЧС введен на территории всего региона. Руководителю департамента сельского хозяйства Орловской области и главам районов рекомендовано обеспечить меры по ликвидации и снижению последствий ЧС. Заморозки привели к гибели 1,8 тысячи гектаров свеклы. Повреждено около 500 гектаров озимой пшеницы и 300 гектаров льна.

Ранее режим ЧС из-за заморозков ввели в Волгоградской области. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что заморозки в начале мая привели к гибели половины урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах.

Как рассказала «Радиоточке НСН» глава Ягодного союза Ирина Козий ряд хозяйств на фоне текущий погодных условий могут лишиться до 70-90% урожая.

