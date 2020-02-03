Режим ЧС введен в Уфе из-за снегопада

3 февраля 202022:47

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Уфе из-за сильного снегопада и ветра. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте городской администрации.

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В сообщении отмечается, что эта мера позволит мобилизовать городские экстренные службы для расчистки дорог и улиц от снега.

Также в администрации столицы Башкирии рекомендовали отказаться от поездок за город и соблюдать бдительность на дорогах.

Ранее глaва Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в разговоре с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане: возможны резкие перепады температур.

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ФОТО: Евгений Биятов
ТЕГИ:СнегопадУфа