Режим ЧС введен в Уфе из-за снегопада
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Уфе из-за сильного снегопада и ветра. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте городской администрации.
В сообщении отмечается, что эта мера позволит мобилизовать городские экстренные службы для расчистки дорог и улиц от снега.
Также в администрации столицы Башкирии рекомендовали отказаться от поездок за город и соблюдать бдительность на дорогах.
Ранее глaва Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в разговоре с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане: возможны резкие перепады температур.
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