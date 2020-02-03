Врачи рассказали, как пережить идущее на Россию похолодание
Текущая неделя обернется для жителей Москвы и Подмосковья «небывалыми» по меркам нынешней зимы заморозками – в отдельных районах столичного региона температура может упасть до минус 17 градусов.
Подобные перепады температур и давления, характерные для этой зимы, не идут во благо человеческому организму, отметил врач высшей категории Владимир Хорошев.
Полковник военной медицинской службы заявил, что более все подвержены риску дети до четырех лет и люди старше 60 лет. У детей еще не до конца сформировалась иммунная система, тогда как у зрелых граждан она начинает слабеть, пишет «Вечерняя Москва».
В дни похолоданий возрастает риск получения инфаркта миокарда и инсульта. В этой связи эксперт рекомендовал метеозависимым людям избегать физических нагрузок и не нервничать. Кроме того, даже в случае небольшого похолодания не стоит ходить в расстегнутой одежде, а согреваться врач рекомендовал чаем, а не алкоголем.
В свою очередь заведующий неврологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Максим Сутормин добавил, что в группу риска входят люди с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, курильщики, граждане с избыточным весом, гиперхолестеринемией, гипертонией, а также алкоголезависимые и ведущие малоподвижный образ жизни.
Им врач рекомендовал регулярно измерять давление и пульс, а в случае головных болей и головокружений сразу же обращаться к врачу, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, какая погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие месяцы
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