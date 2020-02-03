Врачи рассказали, как пережить идущее на Россию похолодание

Полковник военной медицинской службы заявил, что более все подвержены риску дети до четырех лет и люди старше 60 лет. У детей еще не до конца сформировалась иммунная система, тогда как у зрелых граждан она начинает слабеть, пишет «Вечерняя Москва».

В дни похолоданий возрастает риск получения инфаркта миокарда и инсульта. В этой связи эксперт рекомендовал метеозависимым людям избегать физических нагрузок и не нервничать. Кроме того, даже в случае небольшого похолодания не стоит ходить в расстегнутой одежде, а согреваться врач рекомендовал чаем, а не алкоголем.

В свою очередь заведующий неврологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Максим Сутормин добавил, что в группу риска входят люди с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, курильщики, граждане с избыточным весом, гиперхолестеринемией, гипертонией, а также алкоголезависимые и ведущие малоподвижный образ жизни.

Им врач рекомендовал регулярно измерять давление и пульс, а в случае головных болей и головокружений сразу же обращаться к врачу, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, какая погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие месяцы

