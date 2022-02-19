Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек

Более 6,6 тысячи человек эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает МЧС ДНР.

МЧС: Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России

«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как отметили в МЧС, развертывание пунктов жизнеобеспечения уже завершено на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское, Новоазовск. Для граждан организовано горячее питание, также им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Ранее в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) объявили временную эвакуацию населения. Руководство республик приняло такое решение на фоне обострения ситуации в Донбассе. Граждан ДНР и ЛНР разместят в Ростовской области. Кроме того, власти Оренбургской области выразили готовность принять беженцев.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЭвакуацияДонбассДНР
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