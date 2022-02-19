Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек
Более 6,6 тысячи человек эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает МЧС ДНР.
«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Как отметили в МЧС, развертывание пунктов жизнеобеспечения уже завершено на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское, Новоазовск. Для граждан организовано горячее питание, также им оказывается психологическая и медицинская помощь.
Ранее в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) объявили временную эвакуацию населения. Руководство республик приняло такое решение на фоне обострения ситуации в Донбассе. Граждан ДНР и ЛНР разместят в Ростовской области. Кроме того, власти Оренбургской области выразили готовность принять беженцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Великобритания согласовала с G7 и ЕС антироссийские санкции на случай «вторжения» на Украину
- Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию
- Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек
- В Оренбургской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
- Командные заезды горнолыжников на ОИ-2022 перенесли из-за погоды
- Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать назальную вакцину и «Спутник V»
- Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил украинского посла в «переходе границ»
- В ДНР заявили о более 3 тысячах эвакуированных жителей республики
- Врио главы МЧС поручил определить регионы, готовые принять жителей ДНР и ЛНР
- Прокурор предупредила о запретах для пенсионеров при получении выплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru