Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек

«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как отметили в МЧС, развертывание пунктов жизнеобеспечения уже завершено на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское, Новоазовск. Для граждан организовано горячее питание, также им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Ранее в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) объявили временную эвакуацию населения. Руководство республик приняло такое решение на фоне обострения ситуации в Донбассе. Граждан ДНР и ЛНР разместят в Ростовской области. Кроме того, власти Оренбургской области выразили готовность принять беженцев.

