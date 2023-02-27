«Резервуары бешенства!»: Чем грозит Подмосковью нашествие любвеобильных лис
Лисы редко кусают людей, однако с ними не надо пытаться сделать селфи и фамильярничать, сказал в эфире НСН Александр Хабургаев.
Подмосковные лисы обнаглели и могут заразить человека бешенством, при этом они редко первыми проявляют агрессию, заявил в интервью НСН журналист-натуралист Александр Хабургаев.
В конце февраля у столичных и подмосковных лис начался брачный сезон, в связи с чем в регионе наблюдается их нашествие.
«Лисы – одни из переносчиков бешенства. Если животное не боится человека, это достаточно тревожный симптом, поэтому не надо позволять себе фамильярностей, стараться подойти поближе и как-то с ней заселфиться. Несмотря на то, что лисам свойственна антропофобия, боязнь человека, сейчас в Подмосковье, Тульской области происходит вспышка их численности и они начинают немного наглеть: шарятся по помойкам, заходят в села, но они не становятся агрессивными по отношению к человеку. Это не копытные, которые, когда гон, кидаются на все живое. Мне трудно представить ситуацию, чтобы лиса укусила человека, но если это произошло, то, безусловно, нужно бегом к врачу, потому что бешенство передается через слюну», - сказал Хабургаев.
Он также рассказал о природных «резервуарах бешенства».
«Есть так называемые природные резервуары бешенства. Это, в частности, насекомоядные животные: ежи, летучие мыши, землеройки, кроты. Они переносят бешенство, но сами им не болеют. А вот лиса или кошка, которые сожрали этого крота или землеройку, начинают болеть бешенством и возбудители бешенства у них в слюне. Если поцарапало животное, то ничего страшного, а если укусило – да, это очень опасно», - заключил собеседник НСН.
При этом он отметил, что брачный период сейчас не только у лис, но и у волков.
Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов ранее рассказывал НСН, чем опасны «плачущие» или «пищащие» лисы.
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