Зоолог предупредил жителей Подмосковья об опасных песцах из Дагестана

Подмосковные зоозащитники выкупили с дагестанских ферм несколько сотен песцов и выпустили их в подмосковные леса.

Теперь животные могут стать источником бешенства, рассказал зоолог Михаил Верёвкин.

По его словам, никто не знает, были ли они привиты от этой болезни. Но если к вам в лесу подходит дикое животное, оно может быть заразно.

При этом песцы изначально содержались в неволе и не умеют добывать еду самостоятельно. Для них велик шанс погибнуть в новых для себя условиях обитания и без опыта охоты, передает «Радио1».

