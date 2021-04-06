Зоолог предупредил жителей Подмосковья об опасных песцах из Дагестана
Подмосковные зоозащитники выкупили с дагестанских ферм несколько сотен песцов и выпустили их в подмосковные леса.
Теперь животные могут стать источником бешенства, рассказал зоолог Михаил Верёвкин.
По его словам, никто не знает, были ли они привиты от этой болезни. Но если к вам в лесу подходит дикое животное, оно может быть заразно.
При этом песцы изначально содержались в неволе и не умеют добывать еду самостоятельно. Для них велик шанс погибнуть в новых для себя условиях обитания и без опыта охоты, передает «Радио1».
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