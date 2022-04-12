В Петербурге проснулись голодные ежи

В ведомстве предупредили, что петербургские ежи обитают в крупных парках, на окраинах города, а также по берегам рек и ручьев, и рассказали, что делать при «случайной встрече» с ними.

«Случайно встретив ежа, как и любое дикое животное, не стоит его беспокоить. Лучше отойти в сторонку, чтобы животное смогло спокойно спрятаться. Очень нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него – милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку», - отмечают в комитете.

Также рекомендовано не пытаться «одомашнивать» ежей, которые большую часть жизни охотятся. Они делают это по ночам с помощью прекрасного слуха и обоняния.

