В Петербурге проснулись голодные ежи

Петербургские ежи вышли из зимней спячки, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Стали поступать сообщения о появлении ежей на территории города. С повышением температуры воздуха животные просыпаются после зимнего сна и начинают активно искать пищу», - говорится в сообщении.

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В ведомстве предупредили, что петербургские ежи обитают в крупных парках, на окраинах города, а также по берегам рек и ручьев, и рассказали, что делать при «случайной встрече» с ними.

«Случайно встретив ежа, как и любое дикое животное, не стоит его беспокоить. Лучше отойти в сторонку, чтобы животное смогло спокойно спрятаться. Очень нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него – милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку», - отмечают в комитете.

Также рекомендовано не пытаться «одомашнивать» ежей, которые большую часть жизни охотятся. Они делают это по ночам с помощью прекрасного слуха и обоняния.

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ТЕГИ:ЖивотныеСанкт-Петербург
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