Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение

Ранее регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.

В Роспотребнадзоре уже предупредили, что излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека. В ведомстве призвали разговаривать по телефону не дольше двух минут, делать паузу между звонками на 15 минут, передает «Радиоточка НСН».

