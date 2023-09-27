Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение
Компания Apple представила обновление, которое снижает электромагнитное излучение от iPhone 12, пишет Reuters.
В ближайшее время французский регулятор должен изучить его, после этого Apple выпустит полноценное обновление, которое может использоваться на всех устройствах.
Ранее регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.
В Роспотребнадзоре уже предупредили, что излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека. В ведомстве призвали разговаривать по телефону не дольше двух минут, делать паузу между звонками на 15 минут, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru