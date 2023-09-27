Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение

Компания Apple представила обновление, которое снижает электромагнитное излучение от iPhone 12, пишет Reuters.

В ближайшее время французский регулятор должен изучить его, после этого Apple выпустит полноценное обновление, которое может использоваться на всех устройствах.

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Ранее регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.

В Роспотребнадзоре уже предупредили, что излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека. В ведомстве призвали разговаривать по телефону не дольше двух минут, делать паузу между звонками на 15 минут, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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