«Пустая трата денег!»: Блогер Wylsacom сравнил iPhone 15 с предшественниками

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов), на YouTube-канал которого подписаны более 10 млн человек, в интервью НСН рассказал, чем новый iPhone 15 отличается от предыдущих моделей.

Компания Apple накануне представила iPhone 15 и другие осенние новинки. В России цены на новые «яблочные флагманы» начинаются от 125 тысяч рублей.

«В целом это, скорее, странные обновления, чем интересные новации. Я вижу стагнацию, но это нормальная ситуация для Apple. Пока это минорное обновление в линейке айфонов со времен iPhone12, когда они перешли на "квадратный дизайн". С тех пор уже четыре года потихонечку увеличивают мощности процессора, «докручивали» камеры, но чего-то радикального мы пока не получили. Главное отличие от предыдущих моделей – это исторический переход на разъем USB Type-C. При этом iPhone15 Ultra ждали и не дождались. Видимо, эта модель появится чуть позже», - сказал Wylsacom.

По его мнению, обновляться на новинку имеет смысл лишь обладателям моделей iPhone 11 и старше.

«14-й айфон абсолютно не устаревший, он вполне уверенно смотрится. Более того, в чехле отличить 14-й айфон от 15-го будет крайне сложно, желающим выделяться будет непросто. Нормальная практика для айфонов последних лет – обновляться через три-четыре поколения. iPhone15 сегодня будет интересен людям, которые будут обновляться с iPhone 11 и более старых моделей. Для них это будет большой шаг в производительности, возможностях экрана и так далее, а для всех остальных, если бюджет не резиновый, я бы не обновлялся ни в коем случае, это пустая трата денег», - объяснил блогер-миллионник.

Wylsacom также рассказал о начинке нового iPhone.

«Что касается технологий, конечно, новый процессор это большой шаг вперед, но, наверное, самое большое изменение в iPhone 15 - 48-мегапиксельная камера, которая пришла с прошлогоднего iPhone 14 Pro. Можно будет пользоваться не только ультра-широким объективом, но и цифровым зумом. Это добавляет творческого пространства в плане фотографий, но, например, переход с iPhone 14 на 15 не даст какого-то серьезного апгрейта по эмоциям и возможностям. Базовым iPhone 15 и iPhone 15+ по статусу не положены такие вещи, как ProMotion дисплей 120 Гц. Они все еще продаются в 2023 году с 60-герцовым экраном, что на фоне конкурентов смотрится немножко дико. В 15 Pro больше изменений – здесь и перископ-камера с пятикратным зумом для модели Pro Max. Впервые в истории айфонов убрали рычажок переключения режимов звука, заменив его на функциональную кнопку. Новый материал корпуса – титан, который сделал устройство легче», - заключил собеседник НСН.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в каких странах россияне могут выгодно купить iPhone 15, не опасаясь проблем при использовании дома.

