Ретейлеры: Спрос на маски вырос на 300 % в Московском регионе и на 126% - в России
Рост покупок защитных масок в России вырос на 126%, а в Москве и Подмосковье - на 300% на фоне новостей о распространении пандемии коронавируса 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Wildberries.
В компании сравнили объемы заказов, сделанных покупателями 25 сентября и неделей раньше – 18 сентября. Отмечается, что спрос на «одноразовые и медицинские маски в России вырос на 126%».
«Наиболее значительно число заказов на средства индивидуальной защиты выросло в Московском регионе: спрос на одноразовые и медицинские маски увеличился на 300%», - зафиксировали в компании.
Также отмечается увеличение заказов в России и на другие средства индивидуальной защиты от инфекции: многоразовые маски (+62%), антисептики (+81%),одноразовые перчатки (+124%), дезинфицирующие средства (+58%). В Москве вырос спрос на антисептики (+177%), на одноразовые перчатки (+259%), на дезинфицирующие средства (+113%).
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«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил микробиолог.
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