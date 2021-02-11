Ретейлеры сообщили о снижении спроса на медицинские маски

На фоне вакцинации и снижения числа заболевших COVID-19 спрос на медицинские маски в России в феврале упал на треть. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявления представителей российских маркетплейсов.

В частности, по данным «Яндекс.Маркета», в текущем месяце спрос на медицинские маски снизился примерно на 34% по отношению к пиковым значениям декабря. Кроме того, изменился и средний чек покупки.

«Если в декабре россияне в среднем тратили на покупку медицинских масок около 560 рублей, то в феврале этот показатель снизился на 5%», - подчеркнули представители маркетплейса.

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Между тем, отменять обязательное ношение масок в России можно будет не раньше мая, в Москве - в июне. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Пока делать это рано, поскольку есть много людей, восприимчивых к вирусу и которые пока не переболели.

Тимаков отметил, что в средней полосе России обязательный масочный режим можно будет отменить к началу лета. В это время года активно будет светить солнце, помещения будут хорошо проветриваться, начнут работать кондиционеры, пишет РИА Новости. При этом ношение масок останется рекомендательным для тех, кто не болел COVID-19 и не вакцинировался.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусРоссиянеЗащитная маска
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