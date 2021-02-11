Ретейлеры сообщили о снижении спроса на медицинские маски

На фоне вакцинации и снижения числа заболевших COVID-19 спрос на медицинские маски в России в феврале упал на треть. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявления представителей российских маркетплейсов.

В частности, по данным «Яндекс.Маркета», в текущем месяце спрос на медицинские маски снизился примерно на 34% по отношению к пиковым значениям декабря. Кроме того, изменился и средний чек покупки.

«Если в декабре россияне в среднем тратили на покупку медицинских масок около 560 рублей, то в феврале этот показатель снизился на 5%», - подчеркнули представители маркетплейса.