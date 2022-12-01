Ресурсы YouTube, Авито, Spotify и «Одноклассники» перестали работать

Самый первый сбой зафиксирован у видеохостинга YouTube. После этого перестал работать сайт «Авито». Также сбои наблюдались и у сервиса Spotify и портала Рамблер. Затем перестала работать соцсеть «Одноклассники».

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной масштабных сбоев.

Ранее сбои произошли в работе сервисов вызова такси «Яндекс Go» и Uber, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

