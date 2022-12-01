Ресурсы YouTube, Авито, Spotify и «Одноклассники» перестали работать
Сразу на нескольких онлайн-платформах произошли масштабные сбои в ночь на 1 декабря.
Самый первый сбой зафиксирован у видеохостинга YouTube. После этого перестал работать сайт «Авито». Также сбои наблюдались и у сервиса Spotify и портала Рамблер. Затем перестала работать соцсеть «Одноклассники».
В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной масштабных сбоев.
Ранее сбои произошли в работе сервисов вызова такси «Яндекс Go» и Uber, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- В Подмосковье локализованы очаги менингита на складе Ozon
- Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России
- Байден заявил, что ревновал супругу к индейцам
- На улицах Сан-Франциско роботы будут убивать преступников
- Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
- Родители инвалидов получат дополнительный выходной
- Цифровая маркировка пива в бутылках станет обязательной в 2023 году
- В первый день зимы в Москве ожидаются 20-градусные морозы
- В Астрахани в ДТП с пожарной машиной пострадали дети
- В США оценили потенциальное увеличение ядерного арсенала КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru