Сбои зафиксировали в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber
9 ноября 202213:03
Сбои произошли в работе сервисов вызова такси «Яндекс Go» и Uber в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
При попытке вызова такси на экране появляется всплывающее сообщение, информирующее о неизвестной ошибке.
Кроме того, пользователям не удается оплатить поездку.
В сентябре сервис «Яндекс Go» сообщал о сбое в работе, проблемы с заказом такси возникли по техническим причинам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru