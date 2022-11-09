Сбои зафиксировали в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber

Сбои произошли в работе сервисов вызова такси «Яндекс Go» и Uber в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

При попытке вызова такси на экране появляется всплывающее сообщение, информирующее о неизвестной ошибке.

Кроме того, пользователям не удается оплатить поездку.

В сентябре сервис «Яндекс Go» сообщал о сбое в работе, проблемы с заказом такси возникли по техническим причинам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:СбойТаксиЯндекс
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