Рестораторы Санкт-Петербурга отказались от «Карты сопротивления» после встречи с администрацией

Авторы «Карты сопротивления», отказавшиеся соблюдать запрет властей на работу заведений общепита в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, сообщили, что закрывают проект. Об этом владельцы кафе и ресторанов заявили на сайте проекта.

Рестораторы объяснили, что им удалось «достучаться» до городских властей. Они добавили, что в текущий момент проводят работу по внесению предложений для «эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге».

На встрече с прокурором города Сергеем Литвиненко предприниматели согласились закрыть свои заведения 31 декабря и 1 января, но выразили желание продолжить работу в остальные праздничные дни до 23:00.