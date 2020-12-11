Рестораторы Санкт-Петербурга отказались от «Карты сопротивления» после встречи с администрацией

Авторы «Карты сопротивления», отказавшиеся соблюдать запрет властей на работу заведений общепита в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, сообщили, что закрывают проект. Об этом владельцы кафе и ресторанов заявили на сайте проекта.

Рестораторы объяснили, что им удалось «достучаться» до городских властей. Они добавили, что в текущий момент проводят работу по внесению предложений для «эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге».

На встрече с прокурором города Сергеем Литвиненко предприниматели согласились закрыть свои заведения 31 декабря и 1 января, но выразили желание продолжить работу в остальные праздничные дни до 23:00.

Рестораторы Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 выпустил постановление, согласно которому работа кафе и ресторанов c 4 по 10 января с 19:00 до 06:00 приостанавливается. Кроме того, постановление предписывает заведениям общепита полностью приостановить работу с 30 декабря по 3 января.



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ФОТО: pixabay.com
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