Рестораторы Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления»
Несколько десятков баров и кафе Санкт-Петербурга заявили, что будут работать в новогодние праздники, не смотря на запрет властей. Заведения объявили, что не признают постановление № 121 администрации Петербурга и продолжат свою работу в штатном режиме.
Владельцы общепита опубликовали список заведений на сайте «Карта сопротивления». Организатор проекта, предприниматель Александр Коновалов заявил РБК, что к проекту присоединилось уже порядка 200 заведений.
По его словам, если они будут соблюдать запрет властей на работу, то разорятся. Между тем, в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга заявили, что рестораны продолжают работать на доставку, им также предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями.
Ранее власти Санкт-Петербурга из-за сложной ситуации с коронавирусом полностью запретили работу ресторанов и кафе с 31 декабря по 3 января. С 4 по 10 января общепит сможет работать только до 19 часов.
Будут закрыты музеи и выставочные площадки. Власти попросили туристов не приезжать для проведения новогодних каникул в город.
Накануне в еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург близок к полному локдауну, передает RT. Он призвал жителей не превратить новогодние праздники в «марафон передачи коронавируса».
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