Рестораторы Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления»

Владельцы общепита опубликовали список заведений на сайте «Карта сопротивления». Организатор проекта, предприниматель Александр Коновалов заявил РБК, что к проекту присоединилось уже порядка 200 заведений.

По его словам, если они будут соблюдать запрет властей на работу, то разорятся. Между тем, в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга заявили, что рестораны продолжают работать на доставку, им также предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями.

Ранее власти Санкт-Петербурга из-за сложной ситуации с коронавирусом полностью запретили работу ресторанов и кафе с 31 декабря по 3 января. С 4 по 10 января общепит сможет работать только до 19 часов.

Будут закрыты музеи и выставочные площадки. Власти попросили туристов не приезжать для проведения новогодних каникул в город.

Накануне в еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург близок к полному локдауну, передает RT. Он призвал жителей не превратить новогодние праздники в «марафон передачи коронавируса».





