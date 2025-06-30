Президент Федерации рестораторов и отельеров также опроверг распространенное мнение, что на вокзалах можно чаще получить некачественное питание.

«Как раз на вокзалах пропускная способность выше и больше свежих продуктов, они не залеживаются. Скажем, в спальном районе через ресторан приходит десять человек за вечер, а на вокзале - сто человек. Получается, они быстрее меняют продукты, потому что пропускная способность больше», - пояснил Бухаров.

По его оценке, в целом количество жалоб на общепит во все времена приблизительно одинаково, при этом порой сами клиенты не отдают себе отчет в том, что им можно, а что нельзя в плане еды.

«Посетитель должен понимать, есть ли у него аллергические реакции на что-то, что он лучше переваривает. Например, он наелся жирного, выпил много водки и ему стало плохо. На что жаловаться? Ему жаловаться только самому на себя. Или, например, у тебя аллергия на курицу. Заказывай что-нибудь другое, ну понятно, что курица дешевле, чем баранина, в итоге заказывают курицу, но, друзья мои, вы сами над собой экспериментируете», - подчеркнул Игорь Бухаров.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рестораторам в столице разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходит до 1,5 миллиона рублей.

