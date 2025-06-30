Рестораторы развеяли миф о «вокзальной еде» и плохом обслуживании
Игорь Бухаров заявил НСН, что антисанитария и жалобы клиентов - не главная причина закрытия кафе и ресторанов
Заведения общественного питания чаще закрываются не из-за нарушения условий работы, а по экономическим причинам. Об этом в комментарии НСН заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
По данным мониторинга фонда «Закон и здоровье», 20% посетителей кафе и ресторанов в этом году столкнулись с проблемами со здоровьем. Кроме того, согласно опросу, с явными признаками антисанитарии в заведениях сталкивались 60% россиян, следует из информации фонда. Чаще всего это неубранные столы, грязные полы и неопрятный персонал.
Игорь Бухаров не согласился с такими данными.
«Загляните, пожалуйста, на сайт Роспотребнадзора и там посмотрите, сколько человек отравилось. Не знаю, откуда такие данные у людей. Как вы думаете, предприниматель открывается, чтобы отравить людей или сделать хороший бизнес, чтобы у него работало все, и он мог зарабатывать? Контроль заведений ведется строгий. Они закрываются не из-за плохих условий, а из-за того, что экономическая модель не работает. Люди неправильно выбрали концепцию, локацию, неправильно подобрали персонал, ну и так далее», - отметил собеседник НСН.
Президент Федерации рестораторов и отельеров также опроверг распространенное мнение, что на вокзалах можно чаще получить некачественное питание.
«Как раз на вокзалах пропускная способность выше и больше свежих продуктов, они не залеживаются. Скажем, в спальном районе через ресторан приходит десять человек за вечер, а на вокзале - сто человек. Получается, они быстрее меняют продукты, потому что пропускная способность больше», - пояснил Бухаров.
По его оценке, в целом количество жалоб на общепит во все времена приблизительно одинаково, при этом порой сами клиенты не отдают себе отчет в том, что им можно, а что нельзя в плане еды.
«Посетитель должен понимать, есть ли у него аллергические реакции на что-то, что он лучше переваривает. Например, он наелся жирного, выпил много водки и ему стало плохо. На что жаловаться? Ему жаловаться только самому на себя. Или, например, у тебя аллергия на курицу. Заказывай что-нибудь другое, ну понятно, что курица дешевле, чем баранина, в итоге заказывают курицу, но, друзья мои, вы сами над собой экспериментируете», - подчеркнул Игорь Бухаров.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рестораторам в столице разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходит до 1,5 миллиона рублей.
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