Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных гостей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах свободные от коронавируса зоны для вакцинированных гостей. С таким заявлением он выступил ходе встречи с представителями столичного бизнес-сообщества в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.

Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Глава города отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости в столице за последнюю неделю.

По его словам, на данный момент в Москве уже 1,5 миллионов человек привились от коронавируса.

Также Собянин поддержал предложение предпринимателей о проведении инспекции антиковидных мер, так как, по мнению бизнес-сообщества, введенные разными структурами они иногда противоречат друг другу.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусРесторанСергей Собянин
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