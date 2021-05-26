Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных гостей

Глава города отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости в столице за последнюю неделю.

По его словам, на данный момент в Москве уже 1,5 миллионов человек привились от коронавируса.

Также Собянин поддержал предложение предпринимателей о проведении инспекции антиковидных мер, так как, по мнению бизнес-сообщества, введенные разными структурами они иногда противоречат друг другу.

