Ресторатор заявил о росте числа посетителей в столичном общепите

По его словам, это происходит благодаря росту турпотока из российских регионов, «Китая, арабских и африканских стран», что, в свою очередь, связано с наступлением летнего сезона.

«Отели в столице практически полностью заполнены туристами, что, безусловно, увеличивает рост людей в общепите», — пояснил он.

В глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в Москве на торги выставлено право на ведение торговой деятельности в нестационарном торговом объекте на территории Таганского парка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

