Ресторатор заявил о росте числа посетителей в столичном общепите
Ресторатор и основатель Stereo People Group Андрей Третьяков заявил, что в Москве и Подмосковье наметился рост числа посетителей, сообщает Газета.Ru.
По его словам, это происходит благодаря росту турпотока из российских регионов, «Китая, арабских и африканских стран», что, в свою очередь, связано с наступлением летнего сезона.
«Отели в столице практически полностью заполнены туристами, что, безусловно, увеличивает рост людей в общепите», — пояснил он.
В глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в Москве на торги выставлено право на ведение торговой деятельности в нестационарном торговом объекте на территории Таганского парка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru