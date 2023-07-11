Ресторатор заявил о росте числа посетителей в столичном общепите

Ресторатор и основатель Stereo People Group Андрей Третьяков заявил, что в Москве и Подмосковье наметился рост числа посетителей, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, это происходит благодаря росту турпотока из российских регионов, «Китая, арабских и африканских стран», что, в свою очередь, связано с наступлением летнего сезона.

«Отели в столице практически полностью заполнены туристами, что, безусловно, увеличивает рост людей в общепите», — пояснил он.

В глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в Москве на торги выставлено право на ведение торговой деятельности в нестационарном торговом объекте на территории Таганского парка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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