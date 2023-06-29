В Госдуме обсуждают введение запрета розничной продажи пива и сидра в общепите

Госдума России обсуждает введение запрета ИП продавать пиво и сидр в общепите, сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение, которое включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

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Также в документе предлагается предусмотреть обязанность передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Минимальная цена на пиво не поможет очистить рынок от нелегальных производителей, а ограничит добросовестных участников рынка, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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