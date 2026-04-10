Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
Вариации традиционного пасхального блюда не принесут заработка заведениям, заявил НСН Сергей Миронов.
Создавать арт-объекты из куличей — неправославно, а сама такая маркетинговая стратегия может принести только хайп, но не прибыль, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.
В 2026 году сразу несколько ресторанов предложили россиянам попробовать необычные куличи. Среди наиболее известных блюд — «Хрустальные купола» от художника Дениса Симачева, куличи в виде суши, шаурмы и даже горы Фудзи. Арт-объекты могут стоить десятки и даже сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Миронов отметил, что на такой продукции трудно заработать.
«Это вопрос хайпа, чтобы о таких куличах писали и рассказывали. Кого-то такие истории могут побудить пойти в ресторан, попробовать что-то необычное, но не будет большого количества людей, которые захотят купить что-то подобное. Это маркетинговая стратегия, чтобы привлечь внимания. Я как православный человек никогда бы не стал делать ничего подобного, чтобы просто прославиться», — подчеркнул он.
Миронов добавил, что церковный праздник не принесет новых клиентов ресторанам.
«Сама Пасха не влияет на посещаемость ресторанов. Люди, которые постятся и ходят по заведениям, не отказываются от них и в пост, так как у всех есть собственное диетическое меню. Единственный всплеск, который может быть в ближайшее время, связан с погодой. Если она хорошая, солнечная, то все пойдут гулять в какие-то скверы, поедут за город подышать, насладиться солнышком. А в Москве еще не стоят летние веранды, потому что прохладненько, поэтому рестораны будут полупустыми. Но в плохую погоду наоборот — все захотят после праздника и похода в церковь зайти куда-нибудь перекусить и отогреться», — сообщил он.
Ранее иеромонах Димитрий (Першин) объяснил НСН, что можно, а что нельзя делать в Страстную неделю перед Пасхой.
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
