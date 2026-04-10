Создавать арт-объекты из куличей — неправославно, а сама такая маркетинговая стратегия может принести только хайп, но не прибыль, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

В 2026 году сразу несколько ресторанов предложили россиянам попробовать необычные куличи. Среди наиболее известных блюд — «Хрустальные купола» от художника Дениса Симачева, куличи в виде суши, шаурмы и даже горы Фудзи. Арт-объекты могут стоить десятки и даже сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Миронов отметил, что на такой продукции трудно заработать.