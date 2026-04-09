Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество куличей на Пасху
Нутрициолог, специалист по правильному питанию Татьяна Гавловская назвала безопасное количество пасхального кулича для взрослого человека. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила Гавловская, кулич - традиционная выпечка русской кухни, в которую добавляют изюм, цукаты, шоколад. Поэтому при его употреблении возникает риск перенасытить организм простыми углеводами и калориями.
«Безопасная дневная норма для взрослого активного человека составляет 100-150 граммов такой выпечки. Это та норма, которую организм может переработать без вреда для фигуры и здоровья», — рассказала нутрициолог.
По ее словам, обилие белой муки, сахара, жиров и добавок неблагоприятно сказываются на здоровье. В результате могут возникнуть вздутие, сонливость и упадок сил.
Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий предупредила, что чрезмерное употребление яиц в праздничные дни может вызвать проблемы с пищеварением и повысить нагрузку на организм.
- Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество куличей на Пасху
