«Новый тренд»: Торговые центры ждут прибыли от «банных» комплексов
После ухода зарубежных брендов свободные ниши в ТЦ не всегда получается занять классическим ретейлом, а термальные комплексы – это новый формат, способный привлечь посетителей, отметил в эфире НСН Булат Шакиров.
В этом году в торговых центрах России будет появляться все больше термальных комплексов – это новый формат, способный привлечь посетителей, рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в российских торговых центрах все чаще стали открываться термы – развлекательно-оздоровительные центры с искусственной водой, включающие сауны, бани и бассейны. По оценкам консалтинговой компании NF Group, к 2026 году их доля возрастет до 25%. Шакиров отметил, что арендаторам будут выгодны такие комплексы.
«Это новый тренд, потому что количество магазинов в торговых центрах сокращается. Увеличивается количество развлекательных центров, ресторанов, кафе и мест для проведения досуга. Поэтому термальные источники и термальные комплексы – это новая вещь, которая активно появляется в торговых центрах, причем не только в Москве, но и во всех городах России. Часть ретейлеров ушла из РФ, оставив большие пустующие площади, не все их получается занимать классическим ретейлом. Это тоже дополнительный фактор, который стимулирует развитие термальных комплексов. В 2024-2025 году мы увидим большее количество ТЦ, в которых находятся термальные комплексы. Арендаторам будет выгодно, ТЦ превращаются в места проведения досуга. Им нужно придумать новые форматы, которые позволяют привлекать людей», - сказал Шакиров.
Он отметил, что у торговых центров нет ограничений на размещение термальных комплексов. При этом, указал Шакиров, размешать их лучше на первых этажах.
«В торговых центрах все соответствует для того, чтобы устраивать подобный досуг. Если мы устраиваем гигантские детские развлекательные центры, комплексы, чего только нет… Сложно привести пример того, что нельзя расположить в торговом центре. Есть ограничения, связанные, безусловно, с тем, что, например, детские центры нельзя размещать выше третьего этажа. В случае термальных комплексов препятствий никаких нет, кроме конструктива. Термальный комплекс – это большая несущая нагрузка на конструктив здания, поэтому они будут скорее всего располагаться на нижних уровнях», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН рассказал, что посещаемость торговых центров в Москве в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа
- В Европе побит температурный рекорд для середины зимы
- Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата
- Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре
- Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой
- ЦИК заявил о несущественных ошибках в подписях за Путина
- МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина
- People: Киану Ривза заметили на костылях на съемках
- СМИ: певец Matrang не захотел возвращаться в Россию после избиения
- «Ходить пока сложно»: певица Анна Asti заявила об операции на ногах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru