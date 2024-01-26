«Новый тренд»: Торговые центры ждут прибыли от «банных» комплексов

«Это новый тренд, потому что количество магазинов в торговых центрах сокращается. Увеличивается количество развлекательных центров, ресторанов, кафе и мест для проведения досуга. Поэтому термальные источники и термальные комплексы – это новая вещь, которая активно появляется в торговых центрах, причем не только в Москве, но и во всех городах России. Часть ретейлеров ушла из РФ, оставив большие пустующие площади, не все их получается занимать классическим ретейлом. Это тоже дополнительный фактор, который стимулирует развитие термальных комплексов. В 2024-2025 году мы увидим большее количество ТЦ, в которых находятся термальные комплексы. Арендаторам будет выгодно, ТЦ превращаются в места проведения досуга. Им нужно придумать новые форматы, которые позволяют привлекать людей», - сказал Шакиров.

Он отметил, что у торговых центров нет ограничений на размещение термальных комплексов. При этом, указал Шакиров, размешать их лучше на первых этажах.

«В торговых центрах все соответствует для того, чтобы устраивать подобный досуг. Если мы устраиваем гигантские детские развлекательные центры, комплексы, чего только нет… Сложно привести пример того, что нельзя расположить в торговом центре. Есть ограничения, связанные, безусловно, с тем, что, например, детские центры нельзя размещать выше третьего этажа. В случае термальных комплексов препятствий никаких нет, кроме конструктива. Термальный комплекс – это большая несущая нагрузка на конструктив здания, поэтому они будут скорее всего располагаться на нижних уровнях», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН рассказал, что посещаемость торговых центров в Москве в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

