Республика Сан-Марино получила первую партию вакцины «Спутник V»

«Договоренность между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала ещё одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами», — отметили в диппредставительстве.

Республика 19 февраля одобрила использование российского препарата. Регистрация «Спутника V» прошла в рамках ускоренной процедуры. Сан-Марино — 30-е государство, разрешившее применение российской вакцины.

«Спутник V» — первая в РФ и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, показал эффективность свыше 91%.

